Thesocialpost.it - Incidente devastante nella notte, due minorenni morti sul colpo. Come è successo

Iglesias –tra sabato e domenica, poco dopo l’una, un gravestradale si è consumato sulla Statale 130, all’altezza dello svincolo per la città. Due ragazzi di appena 17 anni hanno perso la vita dopo uno scontro fatale tra il motorino su cui viaggiavano e un’autovettura.L’impatto è stato. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due giovani. Il conducente dell’auto, rimasto illeso, si trova in stato di shock.Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza la strada e i mezzi coinvolti. Gli agenti stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’, mentre restano da accertare le cause che hanno portato allo schianto.