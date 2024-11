Quifinanza.it - Il Governo mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere l’imprenditoria femminile

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato la disponibilità di 15diper la misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”. Rifinanziata dalla Legge Made in Italy (n. 206/2023), questa iniziativa mira a favorirelitàe giovanile su tutto il territorio nazionale, offrendo un importante supporto a chi desidera avviare o rafforzare un’impresa.Le domande possono essere presentate tramite il portale di Invitalia per accedere a contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati a tasso zero, coprendo fino al 90% delle spese ammissibili.I fondi disponibiliLa Legge n. 206/2023 ha rifinanziato la misura “ON – Nuove Imprese a Tasso Zero”, destinando 15dia sostegno delle imprese femminili. La disponibilità di questa quota è stata confermata dal Mimit nella nota pubblicata il 22 novembre.