Ferrovia di Pesaro la guerra di Ricci | Il nostro progetto va bene in ogni caso

, 24 novembre 2024 – Rovescia il tavolo e il cannocchiale l’ex sindaco Matteosul problema del potenziamento dellaadriatica, storia che parte nel 2018 con l’ormai famoso curvone dei binari su Fosso Sejore prevedendo un arretramento delle rotaie da dentro la città. Eè tornato sul tema ieri mattina nella sala del consiglio comunale. “Scriverò al ministro Matteo Salvini – dice– ed anche al presidente della Regione Acquaroli perché il, già finanziato, e non sono fondi del Pnrr ma con un miliardo e 800 milioni, messi sul tavolo dall’ex ministro Enrico Giovannini, è adattabile a quello per l’alta velocità. Perché non si amministra così e cioè non si butta via una montagna di soldi solo perché ottenuti da un sindaco della parte opposta politica”. Quindi il destro al mento arriva quandoafferma – sala consiliare piena – “che i nostri esponenti politici non si sono opposti alla Quadrilatero solo perché era unportato avanti dall’ex viceministro Mario Baldassarri.