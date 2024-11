F1 gara GP Las Vegas oggi in tv | orari programma e come seguirla in diretta

Leggi su Sportface.it

La F1 si prepara alladomenicale del Gran Premio di Las. La città del Nevada ospita il ventunesimo e terzultimo appuntamento del calendario 2024, con il campionato che sta vivendo le sue fasi finali. Sul circuito cittadino illuminato a giorno, Max Verstappen ha tra le mani la chance di vincere il suo quarto titolo mondiale consecutivo. La posizione dell’olandese non è però semplice: inpartirà dalla quinta casella. Al suo fianco, in sesta posizione, c’è il suo diretto inseguitore, ovvero Lando Norris. Seconda fila poi per Charles Leclerc – quarto – e uno straordinario Pierre Gasly, che è finito terzo. Seconda posizione per Carlos Sainz, mentre il poleman dellaè George Russell.VAI ALLATESTUALE GP LAS– LA REPLICA IN CHIAROI cinque semafori sul rettilineo principale si spegneranno alle 07:00 italiane di domenica 24 novembre, dando inizio ad un Gran Premio lungo cinquanta tornate.