Gaeta.it - Drammatico inseguimento a Milano: un ventenne perde la vita in un incidente stradale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un gravesi è verificato nella notte a, in seguito a untra i carabinieri e un motorino. L’episodio, accaduto nelle prime ore del mattino, ha portato alla morte di un giovane egiziano di vent’anni, mentre un altro passeggero, tunisino di 22 anni, è rimasto ferito. La vicenda si è sviluppata in un contesto di movimenti rischiosi e ha scatenato l’intervento delle forze dell’ordine non solo per gestire la situazione, ma anche per cercare di rassicurare i familiari in un momento così.L’inizio dell’in via FariniPoco prima delle quattro del mattino, un’auto del radiomobile dei carabinieri ha notato un grosso scooter alimentato da due giovani in via Farini, zona semicentrale a Nord di. La visione di uno scooter in movimento ha immediatamente attirato l’attenzione dei carabinieri, che hanno avviato un