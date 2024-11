Quotidiano.net - Donato Carrisi: "Nell’infanzia e nei sogni cerchiamo il senso del vivere. E la via della trascendenza"

è tornato in libreria (e in classifica) con l’amato personaggio Pietro Gerber, l’ipnotista che salva i bambini e svela misteri in una piovosa e romantica Firenze. La casa dei silenzi è un thriller gotico pervaso di suggestioni oniriche, esplorazioni dell’inconscio, riflessioni sul destino e fatali combinazioni di eventi, dove il mondo sommersocoscienza si mostra progressivamente più reale e, a volte, veritierorealtà. Pietro Gerber, lo psicologo infantile specializzato nell’ipnosi già protagonista dei tre precedenti libri che compongono la serie (La casa delle voci, La casa senza ricordi, La casa delle luci) cercherà stavolta di salvare il piccolo Matias, terrorizzato all’idea di addormentarsi tra incubi apparentemente ricorrenti, sciami di insetti, fantasmi. "Pietro Gerber", racconta, è l’incarnazione di "una speranza e un tormento: la speranza che possa ripristinare l’ordine facendo luce nei labirinti che percorrono la mente dei bambini, il tormento che ha origine dall’esplorazionepsiche di Matias, che noi viviamo passo per passo insieme a Pietro.