Ci siamo riavvicinati Grande Fratello la concorrente si dichiara in diretta e l’altro ci resta malissimo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tempo di confronti al, unaha deciso di giocare a carte scoperte e mettere in chiaro i suoi sentimenti. La puntata di ieri, la prima in onda sabato, ha portato all’eliminazione di Clayton. Eliminazione con polemica visto che il pubblico avrebbe voluto che a lasciare la casa fosse Lorenzo. “Anche questa puntata siete riusciti a tenere in casa l’unica persona che meritava di uscire per comportamenti scorretti e aggressivi contro le donne, fantastici siete un programma che istiga alla violenza invece di punirla #fuorilorenzo”.>> “Ma come ti permetti, rosicona”. Ballando con le stelle, lite choc tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli. Persino Milly perde la pazienza: “Vattene”Contro di lui avevano tuonato anche altri vip fuori dal, tra cui Anna Pettinelli che a Pomeriggio 5 aveva espresso tutta la sua contrarierà nel tenere Lorenzo in casa, arrivando a chiedere l’intervento di Alfonso Signorini.