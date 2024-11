Ilfattoquotidiano.it - Calabria, nuovo stop all’elettrificazione della ferrovia Jonica: un altro dispiacere per la mia terra

di Giovanni M.Un augurio che ho sempre fatto alla mia regione d’origine è quello di potersi evolvere da molti punti di vista per dare ai cittadini quel che si meritano da anni e che non si vedono arrivare mai.Un annuncio nel lontano 2018 stava nutrendo in parte questa speranza: l’elettrificazione. Una linea a singolo binario lunga 472 km. Da qui partivano i treni a lunga percorrenza verso il nord, quei treni che ci mettevano “anni” per percorrere 1000 km (anche perché la trazione è sempre stata a diesel) e che quando partivano in estate da Catanzaro Lido o Crotone (gli oramai vetusti “Espressi” convertiti ora in “Intercity o Intercity Notte”), c’erano 8700 gradi perché non c’era ancora l’aria condizionata.Nonostante questo, la natura restituiva agli occhi la pena del viaggio: distese di spiagge meravigliose e un mare blu mozzafiato che sembravano essere quasi dipinti.