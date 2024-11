Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, Mariotto crolla e piange in diretta

News tv. "con le",in– Quella di ieri è stata una puntata piena di colpi di scena ed emozioni. A "con le" Milly Carlucci non si è fatta davvero mancar nulla: Sonia Bruganelli è stata eliminata al primo spareggio, ma non è stata l'unica ad uscire. Sul finale sono state eliminate altre due coppie: Francesco Paolantoni-Anastasia Kuzmina e Massimiliano Ossini- Veera Kinnunen. Ad un certo punto la conduttrice non ha potuto fare a meno di notare delle lacrime sul volto del giurato Guillermo. A farlo sciogliere è stata una performance. "con le",inNella nona puntata dicon lei concorrenti hanno dovuto affrontare una prova a sorpresa.