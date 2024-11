Dilei.it - Ballando con le stelle, le pagelle della nona serata: Anna Lou allieva modello (10), Sonia esce a testa alta (8)

Leggi su Dilei.it

Prosegue la gara più danzerecciatelevisione italiana. I vip continuano a mettersi in gioco nelle sfrenate coreografie dicon le, lo show condotto da Milly Carlucci giunto alla suapuntata nell’edizione 2024. Protagonistail giornalista Alberto Matano, che ha eccezionalmente lasciato il suo posto al tavolo dei giurati per scendere in pista e trasformarsi in ballerino per una notte.Lou, proprio una brava ragazza. Voto: 10Quando si guardaLou Castoldi non si può non tornare a nutrire fiducia nelle nuove generazioni. Figlia di due matti ribelli per professione, nonostante il look lievemente dark tutto piercing e tatuaggi,Lou è il ritrattobrava ragazza. Umile, alla mano e senza grilli in, si impegna sul serio senza mai prendersi troppo sul serio.