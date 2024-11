Ilrestodelcarlino.it - Assalto al bancomat: i banditi lo fanno esplodere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Erano le 3.12 di sabato notte quando un boato ha svegliato i residenti di largo Augusto X 1944 a Corinaldo, dove è caccia alla banda di ladri che ha fatto saltare ildella filiale di Banca Intesa San Paolo. Prima di agire, hanno chiuso la strada con delle fioriere, in modo da rendere più difficile l’accesso ai carabinieri intervenuti sul posto poco dopo l’accaduto. L’esplosione ha devastato il dispositivo e causato gravi danni alla filiale. Per mettere a segno il colpo ihanno utilizzato la ‘tecnica della marmotta’: con un trapano i malviventi preparano il campo di azione, poi, inseriscono un ordigno artigianale e loe a quel punto non resta che raccogliere le banconote e mettersi in fuga. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. I carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni e sono al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza.