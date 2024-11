Anteprima24.it - VIDEO/ I Ministri Piantedosi e Musumeci onorano le vittime del sisma

Tempo di lettura: 10 minuti Un dolore che si ripresenta ogni anno, il 23 novembre, per molte famiglie della provincia di Avellino, che quel giorno di 44 anni fa, nel terribile terremoto che squassò l’Irpinia, persero in meno di due minuti, alle 19:34, gli affetti più cari e tutto ciò che avevano costruito negli anni duri dell’emigrazione all’estero. Tremila morti, diecimila feriti, quasi trecentomila sfollati, diciotto comuni rasi al suolo, decine quelli devastati, soprattutto in Alta Irpinia: e proprio qui, a Sant’Angelo dei Lombardi, cuore del cratere devastato, a ricordare ledella tragedia soo arrivati il ministro dell’Interno Matteoe quello della Protezione civile, Nello. Ial Parco della Memoria a Sant’Angelo dei Lombardi per la deposizione di una corona alla Lapide in memoria delledel terremoto, nel 44esimo anniversario.