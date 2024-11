Secoloditalia.it - Vannacci lancia il suo movimento politico: “Non sarà un partito, tranquilli. Nessuna opa sulla Lega”

Il battesimo è ufficiale, il passaggio da creatura culturale a politica è sancito. Da Marina di Grosseto Robertoil nuovo“Il mondo al contrario”, tratto dal titolo del suo libro, diventato best-seller. Nonun– assicura l’eurodeputato leghista – e non è in competizione con la. ”Vogliamo radunare tutti coloro che si riconoscono nella casa che segue il sottoscritto. Non è un, state. Chi continua a pensare e dire che faccio unper fare un’opadice balle, non è così.”, dice ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa diffusa su youtube.dalla Toscana il suoSul palco, oltre asono intervenuti (in videocolmento) il leader del Carroccio Matteo Salvini, il segretario di Indipendenza Gianni Alemanno, Francesco Toscano di Democrazia sovrana popolare, oltre a generali, ambasciatori, vertici del neo