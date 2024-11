Gaeta.it - Un intervento decisivo: salvata una donna da un tentativo di suicidio a Vibo Valentia

Facebook WhatsAppTwitter L’episodio che si è verificato aha tenuto con il fiato sospeso i passanti e la comunità locale. Untempestivo, da parte di un noto consigliere comunale, ha evitato una tragedia nel centro della città. La situazione, che avrebbe potuto concludersi in modo drammatico, ha messo in luce la vulnerabilità e i problemi che spesso affliggono le persone, impattando su una comunità che continua a cercare di affrontare il delicato tema della salute mentale.La scena drammatica in corso Vittorio Emanuele IIIL’incidente è avvenuto in una serata affollata lungo corso Vittorio Emanuele III, una delle vie principali di, famosa per la sua vitalità e presenza di passanti. In un clima di apparente normalità, si è svolto un triste episodio di angoscia.