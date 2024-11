Ilrestodelcarlino.it - Treno partito da Falconara e bloccato per ore a Foligno, tensione e rabbia tra i passeggeri

Ancona, 23 novembre 2024 - "È una vergogna, siamo lasciati a noi stessi. Siamo qui fermi e nessuno ci dice niente. Non si sa se e quando si potrà ripartire”. C'ènelle parole dell'avvocato di Senigallia Simeone Sardella . Lui è tra idi un Freccia Argentoda ore alla stazione diper un guasto alla linea Roma-Ancona a Campello del Clitunno. Disagi che si registrano in una giornata cui è stato annunciato lo sciopero dei treni a partire dalle 21 di questa sera. Ildaalle 7.50, con a bordo un centinaio di marchigiani, il convoglio è arrivato in stazione alle 9.20 e non è più ritra iche devono raggiungere Roma per impegni lavorativi e personali. Il legale di Senigallia doveva raggiungere la Capitale per una cerimonia di parenti.