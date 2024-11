Anteprima24.it - Taranto-Benevento, i convocati di mister Cazzarò: scelte obbligate per i pugliesi

Tempo di lettura: < 1 minutoMicheleha diramato la lista deiper il match con il, in programma sabato 23 novembre alle ore 15:00 presso lo stadio “Erasmo Iacovone”. Il tecnico dei, oltre allo squalificato Mastromonaco, deve rinunciare anche a Papazov, Picardi e Contessa, tutti assenti per problemi fisici. Scarso peril margine di scelta sull’undici da mandare in campo contro i giallorossi con qualche opzione in più solo nel reparto avanzato. PORTIERI: Caputo, Del Favero, Meli;DIFENSORI: De Santis, Fiorentino, Marong, Shiba, Vaughn, Verde;CENTROCAMPISTI: Fiorani, Iervolino, Matera, Schirru, Speranza;ATTACCANTI: Battimelli, Fabbro, Garau, Giovinco, Guarracino, Sacco, Zerbo, Zigoni.L'articolo, idiper iproviene da Anteprima24.