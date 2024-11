Serie C | il Benevento allunga in classifica tra Avellino e Catania finisce in parità

Leggi su Sportface.it

Nel pomeriggio del 23 novembre vanno in scena un totale di sei partite valide per la sedicesima giornata della stagione 2024/2025 del campionato diC. Il Taranto cala la il poker contro il Latina, mentre l’AlbinoLeffe vince 2-0 contro la Pro Vercelli e l’Atalanta U23 piega per lo stesso risultato il Caldiero Terme. Anche Trento vince per 2-0 contro la Giana Erminio, con ilche in trasferta piega – ancora per 2-0 – il Taranto ein. Infine, tratermina 2-2.Il Trapani trova una vittoria di misura, collezionando tre reti nel corso del primo tempo. La rete del Latina viene violata da Lescano, che prima sblocca il risultato al 20?, poi raddoppia al 39?. Tra le due reti dell’argentino, va in gol anche Bifulco, al minuto 29. Nella seconda metà Spini cala il poker e l’ultima rete del match, trovando la porta all’86’.