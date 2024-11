Ilgiorno.it - Roberto Vecchioni: “Nella Milano di oggi c’è gente che muore di fame, non era così 30 anni fa. Ma la città ha le risposte”

, 23 novembre 2024 – "Ac'èche sta morendo diche chiede l'elemosina, è una cosa che non vedevo più a. Ma siamo in una società dove niente è semplice, questa è, non lo era trent'fa". Parole cariche di preoccupazione e amarezza, quelle di. Il professore e cantautore milanese è intervenuto al decimoversario della Fondazione Ernesto Pellegrini. "Ma noi siamo qui per capire" come migliorare. Nelle scorse settimane un’istantanea sulladelle “nuove povertà” era stata scattata dal rapporto 2023 sulle povertàdiocesi ambrosiana realizzato dall'Osservatorio Carita . Inil numero di chi non ha lavoro è in diminuzione ma si consolida invece quello di chi, pur avendo una occupazione, non riesce ad arrivare a fine mese.