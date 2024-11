Ribaltone nel weekenddal gelido inverno al ritorno dell' autunno

Quotidiano.net - Ribaltone nel weekend,dal gelido inverno al ritorno dell'autunno

E' in arrivo un nuovotermico: le temperature, dopo il geloe ultime ore, torneranno a salire decisamente con massime di nuovo intorno ai 20°C, anche al Centro-Nord. Così dopo un sabato sereno e terso ma a tratti, l'Italia entrerà in una lunga fase più mite che, annuncia Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, " ci accompagnerà verso un mese di dicembre che, stando alle previsioni sub stagionali e stagionali del prestigioso centro meteo europeo Ecmwf, si preannuncia termicamente sopra la media (anche 2°C in più) e con poche precipitazioni". Per l'esperto "ci saranno probabilmente altri ribaltoni meteo legati ai cambiamenti climatici e questo sarà sempre più spesso il nuovo profilo del tempo in Italia". Quanto a domani, "è previsto un aumentoe massime di 10°C sulle Alpi, di circa 6-8°C su buona parte del territorio italiano: anche lunedì e martedì, complici venti miti ed umidi meridionali, i valori termici continueranno a salire anche nelle minime.