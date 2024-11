Linkiesta.it - Quel che gli stranieri ci dicono

Il miglior gelato al mondo è cinese, il miglior panettone al mondo è spagnolo, la miglior pizza al mondo la fa un napoletano che sta a Washington da anni. Non abbiamo inventato niente: è il risultato delle ultime competizioni internazionali che hanno al centrole che consideriamo le più grandi tipicità italiane. Al netto del valore di queste competizioni, che come ben sappiamo fotografano un ambito e ne restituiscono una classifica sempre e comunque parziale e imperfetta, qualcosa questi risultati ci stanno dicendo. Noi non siamo più capaci di fare le nostre bandiere del gusto? Non è questo il tema.Siamo bravissimi, ma abbiamo fatto dei prodotti talmente buoni da essere apprezzati e replicati in tutto il mondo.E siccome glierano scontenti di assaggiare in patria cose non all’altezza dile gustate qui, artigiani locali hanno capito quanto sarebbe stato importante farle sempre meglio, portando in Cina, in Spagna e negli Stati Uniti tecnica, ricette, ingredienti e saper fare italiani, diventando a volte persino più bravi di noi.