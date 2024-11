Sport.quotidiano.net - Primavera 2, Pisa-Benevento 1-2

, 23 novembre 2024 - Una partita combattuta fino all’ultimo minuto si conclude con una sconfitta per ladelSporting Club, superata per 2-1 dalal termine di una gara decisa da episodi chiave. I nerazzurri, guidati da mister Innocenti, subiscono il gol decisivo allo scadere e vedono sfumare punti preziosi, che li relegano al quinto posto in classifica. PRIMO TEMPO, equilibrio rotto da Francescotti - La gara inizia con un sostanziale equilibrio tra le due squadre, ma al 31’ è ila trovare il vantaggio con Francescotti, abile a battere Giuliani su una delle prime occasioni nitide create dai giallorossi. Ilprova a reagire ma non riesce a pungere, chiudendo la prima frazione in svantaggio. SECONDO TEMPO, emozioni e colpi di scena - Nella ripresa, ilcambia volto grazie agli innesti di Bettazzi e Vivace, cercando con più insistenza la via del pareggio.