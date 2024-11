Quotidiano.net - Napoli, si lancia dall’auto in corsa per sfuggire alle molestie: arrestato l’aggressore

, 23 novembre 2024 - È salita su un’auto pensando fosse un taxi, ma il conducente ha iniziato a molestarla e schiaffeggiarla. Lei apre la portiera e sidalla vettura inperalla violenza. È successo nel quartiere di Ponticelli, alla periferia est di. L’uomo, un 38enne del Casertano, è statoper rapina e violenza sessuale. A chiamare i soccorsi è stato un passante che ha visto la ragazzarsi. Ragazza era salita pensando fosse il taxi, poi le violenze ‘Non una di meno’, il corteo contro la violenza sulle donne invade le strade di Roma Cosa è successo Tutto è iniziato nel centro di. La ragazza stava aspettando un taxi in corso Umberto per tornare a casa. Ma, una volta a bordo e dopo aver percorso qualche chilometro, il conducente ha iniziato a molestarla e quando lei ha reagito l'ha schiaffeggiata e le ha sottratto il cellulare per evitare che chiedesse aiuto.