L’uomo di neve la spiegazione del finale | chi è l’assassino?

di, ladel: chi è?Jo Nesbø è uno dei più noti scrittori norvegesi, specializzato in romanzi di genere crime, tra cui spicca la serie con protagonista il detective Harry Hole, brillante nel suo lavoro ma con metodi poco ortodossi. Di tredici libri dedicati a tale personaggio, solo il settimo, Snømannen, è ad oggi diventato un film. Si tratta didi(qui la recensione), diretto dal regista svedese Tomas Alfredson (noto anche per Lasciami entrare e La talpa) e con protagonista l’attore candidato agli Oscar Michael Fassbender.Originariamente doveva essere Martin Scorsese a dirigere il film, rimanendo però poi come solo produttore esecutivo. La produzione didiè come noto stata infatti piuttosto travagliata e si è svolta in un breve lasso temporale.