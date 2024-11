Inter-news.it - LIVE Inter-Cesena Primavera 2-1: inizia il secondo tempo

Leggi su Inter-news.it

L’scende in campo per la dodicesima giornata del campionato contro il, segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13, si gioca al Konami Youth Development Centre.2-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP14.04IL14.03 Campedelli per Ghinelli, primo cambio. La squadra di Andrea Zanchetta tira fuori gli artigli, combatte e ribalta il match alla fine del primo. Dopo l’le vantaggio avversario con il gol di Coveri i nerazzurri rimontano con una doppietta di Zouin. A fra un quarto d’ora per ildeldi.45? FINISCE IL PRIMO!42? PIERINI DI TESTA, CALLIGARIS BLOCCA E PARA!De Pieri sulla sinistra crea panico assoluto, va sul fondo e crossa con il piede destro trovando al centro dell’area Zouin.