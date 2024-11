Ilrestodelcarlino.it - Lite stradale, usa spray al peperoncino contro il rivale: denunciato

Pesaro, 23 novembre 2024 – Ce l’aveva con i dissuasori del traffico. Su questo argomento, e sul fatto che quei dissuasori gli complicavano il passaggio, un pesarese di 54 anni si è messo a discutere con uno sconosciuto, giovedì sera, verso le 22, in via Dandolo. Laè cominciata a male parole, finita con il 54enne poidalla polizia per ubriachezza ma anche per porto di strumenti atti ad offendere. Perché nellaa un certo punto è spuntato fuori unoal: agitato, e usato, dal 54enneildi quella sera. Cominciando dall’inizio, bisogna partire dalla scarsa propensione alllo del 54enne. Tutta colpa dell’alcol. Il pesarese, che è residente in quella zona di Pantano, aveva insomma bevuto. E quindi aiutato dalla sbornia, inizia a litigare con un 50enne originario della provincia di Napoli, che si trova nei pressi.