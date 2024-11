Calciomercato.it - La Juve è solo un ricordo: trasferimento in Premier League

Il club bianconero rischia di perdere diverse posizioni per un grande talento: l’affare in Inghilterra è sempre più vicinoLaè uno dei club che ha investito di più per il suo centrocampo la scorsa estate. I bianconeri hanno rivoluzionato la manovra della squadra con l’arrivo di Thiago Motta e lo stesso vale per gli interpreti messi a disposizione dell’allenatore ex Bologna.Addio alla, la reazione di Thiago Motta (LaPresse) – calciomercato.itIl primo ad arrivare è stato Douglas Luiz, che però fino a questo momento non ha per nulla rispettato le attese. Il brasiliano ora è ai box per infortunio, ma dopo le brutte prestazioni fatte e non essere mai davvero entrato nelle grazie di Thiago Motta, potrebbe partire già durante il calciomercato di gennaio, magari in prestito.Poco male, perché Khephren Thuram è un calciatore che sta scalando sempre di più le gerarchie in quella zona di campo e Teun Koopmeiners l’epicentro che fa girare tutta la squadra, senza troppi equivoci.