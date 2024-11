Ilgiorno.it - Introbio, auto in fiamme sulla provinciale della Valsassina. Il guidatore riesce a mettersi in salvo

(Lecco), 23 novembre 2024 –in. Ilè riuscito solo a scappare fuori dall'abitacolomacchina quando ancora era in marcia, prima che il fuoco la avvolgesse completamente in pochi istanti. L'incendio è divampatoSp 72 a, vicino a un'edicola votiva, come a sottolineare che sia un “miracolo” se nessuno si sia fatto male. A prendere fuoco una vecchia Dacia Logan station wagon, probabilmente per un guasto meccanico o una perdita da gasolio. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, che hanno delimitato la zona per evitare che venissero coinvolti altrimobilisti di passaggio. In pochi minuti hanno circoscritto e domato il rogo, il cui fumo è stato visto a chilometri di distanza. L'è stata completamente divorata dallae non ne è restato altro che uno scheletro annerito di lamiere.