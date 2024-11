Oasport.it - F1, George Russell in pole a Las Vegas davanti a Sainz, McLaren in difficoltà

si prende laposition in una qualifica equilibratissima nel Gran Premio di Las: il britannico vola sin dall’inizio del weekend e con un giro clamoroso da 1’32?312 partiràa tutti domani. Buona prova anche per le due Ferrari con il secondo tempo di Carlose il quarto di Charles Leclerc, mentre fa un mezzo miracolo Pierre Gasly che partirà terzo. Buon colpo per la Rossa anche in ottica Mondiale costruttori: Norris partirà sesto e Piastri ottavo.Nel Q1 si intercambiano spesso i piloti al comando tra Mercedes, Ferrari.e Verstappen. Inizialmente si metteOscar Piastri in 1’34?058, Leclerc è il primo ad abbattere il muro dell’1’34” in 1’33?966. Alzano ulteriormente l’asticella poi le duecon ancora Piastria Lando Norris: 1’33?450 per l’australiano, il britannico a 0?142.