"Dobbiamo avvelenarlo". Jannik Sinner, la soluzione choc dell'Olanda

Con l'ennesima vittoria contro Alex De Minaur,ha permesso all'Italia di disputare un'altra finale di Coppa Davis. In semifinale contro l'Australia sono bastati solo due match - il suo e quello di Matteo Berrettini contro Kokkinakis - per chiudere i conti con gli australiani. E in molti non avevano dubbi sul risultatoa partita del numero uno al mondo. In effettiha liquidato il suo collega e amico in soli due set, dominandolo in ogni istante. Impressionante. Ora sul cammino'Italia ci sarà l'. Ma la squadra da battere è sempre quella azzurra, anche perché siamo i detentori in carica'insalatiera. E, soprattutto, possiamo contare sul giocatore più forte del mondo. Come riuscire quindi a sconfiggere l'altoatesino? Semplice: avvelendandolo. Questo è in sintesi il pensiero - ironico - del capitano degli Orange.