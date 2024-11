Quotidiano.net - Cortei in tante piazze per sciopero generale sindacati base

Novembre caldo sul fronte delle mobilitazioni sindacali il cui giorno centrale è venerdì prossimo 29 con lodeidicontro la manovra economica del Governo (e anche di Cgil e Uil). Adl Cobas, Cub, Usi Cit, Sial Cobas, Adl Varese, Sgb, Si Cobas ai quali si sono aggiunti l'associazione dei Giovani palestinesi (Pym) e l'Udap annunciano manifestazioni,e presidi in molte città italiane. A Milano il concentramento è, alle 9.30, in Piazza Fontana luogo simbolico dove prima della partenza sarà deposta una corona in ricordo di Licia e Pino Pinelli e sarà realizzato un murale "per riaffermare la lotta per la giustizia sociale"; a Roma, alle 9.30, in piazza Indipendenza (il corteo passerà davanti al Mef e terminerà in piazza Barberini dove si terrà una conferenza stampa di fronte al ministero del Lavoro).