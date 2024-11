Como-Fiorentina, Palladino per la settima vittoria consecutiva

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE –per ladomenica 24 novembre alle ore 15. Partita valida per la 13esima giornata di Serie A diretta da Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio e dal quarto ufficiale Santoro. Al VAR Mariani e Serra.Tra i convocati di Raffaelenon ci sono capitan Biraghi, a riposo per affaticamento muscolare al polpaccio sinistro e Albert Gudmundsson.a quota 25 punti aper lae per il primato in classificadi Cesc Fàbregas a quota 10 punti in emergenza e in cerca di punti salvezza.Fàbregas: “Non ci sarà tanta panchina, verranno 4-5 giovani della Primavera con noi e se dovranno giocare dall’inizio, non sarà un problema.