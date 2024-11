Lapresse.it - Chiara Valerio a ‘Propaganda Live’ su Leonardo Caffo: “Innocente, ha diritto di parlare”

Leggi su Lapresse.it

risponde alle polemiche scoppiate per l’invito del filosofo, accusato di maltrattamenti verso l’ex compagna, a ‘Più libri più liberi’, che quest’anno è – tra l’altro – dedicata a Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio. A La7, in collegamento condi Zoro,giustifica la sua scelta. Nel frattempo,ha annunciato che non parteciperà all’evento.“Chi non è condannato in via definitiva ha ilcostituzionale di– dice-. La questione è questa. Bisogna mantenere degli spazi pubblici dove si può discutere. Ad oggi”.