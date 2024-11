Gaeta.it - Arrestato 40enne per incendio aggravato a Pescara: i dettagli dell’operazione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Polizia di Stato dihauncon precedenti penali, accusato di. L’episodio risale al 20 novembre in via Caduti per Servizio, dove unha distrutto il vano ascensore di un edificio, mettendo in pericolo gli inquilini. Questo arresto è stato reso possibile grazie a indagini meticolose condotte dalla Squadra Mobile, che hanno permesso di raccogliere prove decisive.Le indagini dopo l’Gli inquirenti hanno avviato un’indagine immediata dopo l’, che si è verificato la notte seguente a sfratti effettuati in quell’immobile. La rapidità della risposta da parte della Polizia e dei soccorsi ha evitato gravi conseguenze per i residenti. Durante l’incidente, alcuni inquilini e quattro agenti della Polizia hanno riportato intossicazioni a causa del fumo.