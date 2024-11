Ilgiorno.it - Amanti dei cavalli in provincia. Nasce un’associazione. Si chiama Cavalieri delle Valli

Leggi su Ilgiorno.it

Dall’amore per ila prima associazione valtellinese dedicata al mondo equestre. Costituitasi a Verona nel corso dell’importante evento della fiera dei(il gruppo valtellinese è stato ospite nello stand di Engea, ente nazionale guide equestri ambientali) è denominata "I". L’associazione intende essere punto di riferimento di questo settore in Valtellina. Il suo presidente è il villasco Stefano Rumo da sempre attento conoscitore ed esperto dell’universo dei. "L’associazioneda un gruppo di volenterosi e sognatori operatori del settore ippicole allo scopo di promuovere l’attività equestre in tutte le sue forme - dichiara il presidente Rumo - Dall’ippoturismo allo sport e allo spettacolo con un occhio di riguardo alla formazione dei futuriche amando il cavallo vogliono praticare attività in sella con sicurezza, professionalità e adeguata preparazione.