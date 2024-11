Gaeta.it - Alcune abitazioni affittate illegalmente a immigrati irregolari a Corigliano-Rossano

Facebook WhatsAppTwitter Le autorità continuano a combattere il fenomeno del favoreggiamento della permanenza clandestina in Italia, con un recente intervento dei Carabinieri a. Un uomo di 42 anni è stato denunciato per aver affittato due appartamenti aprivi di documenti. Questa azione rientra in un’operazione più ampia volta a contrastare l’affitto di immobili destinati a stranieri, una pratica che rappresenta una problematica crescente in diverse località italiane.L’operazione delle forze dell’ordineI Carabinieri delle sezioni Operativa e Radiomobile del Reparto territoriale dihanno avviato un’indagine che ha portato al sequestro di due appartamenti. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Castrovillari. Questo intervento è il risultato di controlli sistematici volti a combattere il fenomeno del favoreggiamento della permanenza clandestina.