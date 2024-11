Secoloditalia.it - “Again”, la voce unica di Pino Daniele torna in un inedito. Domani l’anteprima al Maradona di Napoli

Leggi su Secoloditalia.it

Una ballata intima e autentica. Con lainconfondibile diche ripete “On the road,”. Uscirà venerdì 29 novembre in radio e in digitale ‘’ (Warner Music Italy), il branodel grande cantautore napoletano che intreccia il calore della suacon il suono unico della sua chitarra. L’dell’artista morto dieci anni fa è stato annunciato da un video teaser, realizzato in esclusiva da Dazn in collaborazione con Warner Music, pubblicato oggi, sui social., dal 29 novembre l’diDaniel in radio e in digitaleUn video emozionale di forte impatto che raccoglie le immagini dei luoghi-simbolo die che termina allo Stadio, accompagnato dalle voci del pubblico che chiama il nome del cantautore., l’” sarà presentato in anteprima assoluta allo Stadio Diego Armandodiprima della partita-Roma.