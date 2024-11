Oasport.it - A che ora la F1 su TV8 oggi, qualifiche GP Las Vegas 2024: programma differita in chiaro

Leal Gran Premio di Lasdi Formula 1 si disputeranno nella tarda serata del venerdì locale, ma nella primissima mattina del sabato europeo. Le nove ore di differenza nel fuso orario e le singolari tempistiche scelte dagli organizzatori per assecondare lo stile di vita della capitale mondiale dell’intrattenimento portano a questa stranezza.Lo scorso anno la prima fila venne monopolizzata dalle Ferrari, con Charles Leclerc a fregiarsi della pole position davanti a Carlos Sainz. Le Rosse però retrocedettero al giorno dopo. Va però rimarcato come la SF-23 avesse caratteristiche ben diverse dalla SF-24, capace di esaltarsi nel long run.Vedremo quale sarà l’esito delledei prossimi giorni e, soprattutto, se si dipaneranno senza imprevisti. Circuito urbano, significa automaticamente che la possibilità di vedere esposta la bandiera rossa sia più alta di quanto non accada altrove.