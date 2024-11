Quotidiano.net - "Un moderno city hub della filiera alimentare"

Dall’ortomercato al "più importantehubitaliano" proiettato sulla scena europea. L’obiettivo delineato da Cesare Ferrero, presidente di Sogemi – la Spa che per conto del Comune di Milano gestisce i mercati agroalimentari all’ingrossocittà – è quello di raddoppiare i volumi di traffico a partire dal 2026. Anche il presidente di Sogemi è tra i protagonisti dell’incontro di oggi promosso da QN. "Il piano di realizzazione del progetto – afferma Ferrero – prosegue secondo il cronoprogramma, con l’obiettivo di terminare i cantieri nel 2025. Abbiamo già completato quattro edifici, entro quest’anno sarà operativo l’impianto per l’energia con fonti rinnovabili in partnership con A2A. Nel 2025 verrà completata la riqualificazione del mercato". Ma quale ruolo avrà il nuovo ortomercato? Secondo il presidente di Sogemi questa sarà "la più moderna infrastruttura per lain Italia, con una importantissima dotazione logistica per la movimentazione delle merci e uno scambio commerciale ancora più imponente".