Umberto Galimberti al Palacongressi: lectio su "Amare alla follia"

Si intitola "" ladiin programma stasera aldi Loreto dalle 21.15. Il celebre filosofo affronta il tema dell’amore folle partendo ddefinizione di Platone, il quale sosteneva che fosse la più eccelsa e divina delle follie. Cosa significa? Non possedere l’altro, perché l’incontro è tra due unità e non tra due metà. Non idealizzarlo e non plasmarlo secondo le proprie aspettative, bensì amarlo senza privarlo della libertà di essere se stesso. Queste sono le premesse dell’amore e di una relazione sana, di cui fa parte anche lasi addentrerà nel tema per dibattere su qual è il confine tra una sanad’amore e una malsana, quanto è sottile la linea che separa la volontà del bene del partner dvolontà egoistica del proprio bene e quando si può parlare di vero amore.