Sciopero treni 23 e 24 novembre quanto dura fasce di garanzia | tutti gli orari città per città

deiper il weekend tra il 23 e il 24e quali sono ledi garanzie oltregli.Disagi in arrivo per l’agitazione indetta dai sindacati autonomi di Tper,talia e Trenord. Sarà un fine settimana davvero molto complicato.23 e 24di(ANSA) Notizie.comLoinizierà alle ore 21.00 di domani sabato 23e fino alla stessa ora di domenica. Ad incrociare le braccia, tutto il personale delle società del gruppo e delle altre aziende che lavorano all’interno del settore ferroviario su tutto il nostro Paese. A comunicare la scelta è stata direttamente FS che ha confermatoarrivato dal sindacato Usb.Iche si troveranno in viaggio ainiziato arriveranno comunque alle rispettive destinazioni finali se raggiungibile, però, entro un’ora dall’inizio dello stesso.