Ilrestodelcarlino.it - Santo Amato, un decennio dalla canonizzazione. Domani la funzione celebrata dal vescovo Anselmi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Saludecio è pronta a celebrare il decimo anno delladiRonconi,primodella Diocesi di Rimini, che 10 anni fa il 23 novembre 2014 avvenne in Piazza San Pietro con Papa Francesco. "è stato un francescano che si è speso tutto per Dio e per la sua gente, soprattutto per i poveri, gli abbandonati e gli ammalati per i quali ha costruito un Hospitale, che è oggi una casa di riposo – spiega l’amministrazione comunale –è patrono e protettore del Comune di Saludecio e della Valconca ed è una figura emblematica anche per la società attuale. Ma è stato soprattutto un uomo a cui Dio ha allargato lo sguardo e un agricoltore che si è messo in viaggio più volte per tornare a lavorare la terra della sua comunità con maggiore sollecitudine e coraggio, a vantaggio dei più bisognosi.