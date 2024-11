Ilgiorno.it - Santa Cecilia: patrona della musica e simbolo di fede

La celebrazione diè una delle sante più venerate nella tradizione cristiana, celebrata il 22 novembre di ogni anno. La sua storia è un intreccio di devozione, arte e miracoli, che continua a ispirareli in tutto il mondo. In questo articolo, esploreremo la vita di, le ragionisua santificazione, le curiosità che la circondano e come viene festeggiata globalmente. Chi eravisse a Roma nel III secolo e apparteneva a una famiglia nobile e cristiana. Secondo la tradizione,fu costretta a sposarsi con un pagano di nome Valeriano. Durante la notte di nozze, confessò al marito di aver fatto voto di castità e di essere protetta da un angelo. Miracolosamente, Valeriano si convertì al cristianesimo e rispettò il suo voto.