Sanità: sciopero generale venerdì 29 novembre, possibili disagi in Toscana

222024 – Laincrocia le braccia29. Loè stato proclamato per l’intera giornata dai sindacati Cub, Sgb, Sial Cobas, Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas, Cgil e Uil e coinvolgerà sia i dipendenti del settore pubblico che privato. Si prevedono dunqueper i cittadini che dovranno usufruire di servizi sanitari (esami diagnostici, ambulatori) o amministrativi (prenotazioni e accettazioni), sia territoriali che ospedalieri, inclusi quelli gestiti da ditte esterne.previsti e servizi garantiti Saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, con particolare attenzione alle emergenze e ai pazienti che necessitano di cure indispensabili. Saranno dunque assicurati: Pronto soccorso e gestione di emergenze sanitarie non differibili, sia per pazienti ricoverati che esterni Servizi di assistenza domiciliare Attività urgenti di prevenzione (controlli su alimenti e bevande) Vigilanza veterinaria e attività di protezione civile Gestione e manutenzione di impianti tecnologici e termoidraulici negli ospedali Inoltre, saranno operativi il personale addetto alla preparazione pasti e i servizi di base per i degenti.