Anteprima24.it - Regionali, Ronghi: “Cirielli candidatura autorevole, ma non è sufficiente per vincere”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Al di là dei nomi dei possibili candidati a Presidente, serve capire cosa si intenda fare per i temi più importanti per la vita dei campani, dalla sanità, al lavoro, all’ambiente, alla programmazione del territorio“. E’ quanto ha affermato il presidente di ‘Sud Protagonista’, Salvatore, a margine della conferenza stampa sulla sanità, tenuta, stamani, nella Sede del Consiglio Regionale della Campania. “Ho letto della disponibilità del viceministro e caro amico Edmondoa candidarsi per il centrodestra alla Presidenza della Regione Campania, ma non èun nomeperin Campania né tantomeno avere un Governo amico, come dimostrato dal risultato delle elezioniin Umbria” – ha detto– che ha aggiunto “infatti, il centrodestra, in Campania, ad oggi, è troppo rissoso, poco propositivo ed aggregante ed auspico che si decida di superare tali problematiche per definire un programma credibile per il nostro territorio”.