Rassegna cinematografica per il contrasto alla violenza sulle donne | appuntamenti romani

Facebook WhatsAppTwitter In occasione della Giornata Internazionale contro la, che si celebra il 25 novembre, una serie di eventi dedicatisensibilizzazione sul tema si svolgerà a Roma. L’associazione culturale Il Labirinto, in collaborazione con il Municipio I di Roma Centro, ha organizzato unadi film intitolata “Cine Opportunità – quando il cinema diventa parità”. Questa iniziativa mira a utilizzare il potere del cinema come strumento di riflessione e collegamento alle problematiche sociali legatedi genere.Dettagli dell’evento e il film “Mia”Il primo appuntamento dellaè fissato per il 25 novembre alle ore 18:30, presso La Casa del Jazz di Roma. La serata prevede la proiezione del film “Mia“, diretto da Ivano De Matteo e interpretato da Edoardo Leo.