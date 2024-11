Per 30% giovani gelosia è forma d' amore

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.38 Il 30% deicrede che lasia una dimostrazione d'. Percentuale che sale al 42% tra i 14-15enni. Per il 19% la geolocalizzazione è accettabile.Così nella ricerca di Differenza donna,su ragazzi tra 14-21 anni. Il 39% dice di aver subito violenza, si sale al 43% tra le ragazze, al 55% tra persone non binarie. Autori di violenze sono conoscenti (87%), familiari (39%), amici (29,5%), partner o ex (27%). Solo 1% dei ragazzi si rivolge ai Centri antiviolenza,il 25% non lo dice a nessuno Esperienze sessuali "obbligate" per 18%