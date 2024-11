Ilfattoquotidiano.it - Milano, niente Ambrogino d’oro a Berlinguer. I promotori: “Il Pd lo usa solo come santino elettorale”. I dem: “Polemiche insensate”

La decisione di non assegnare l’alla memoria a Enricoprovocaroventi a. A candidare lo storico segretario del Partito comunista italiano era stato il collettivo che gestisce il sito enrico.it. Anche Fratelli d’Italia aveva fatto sapere di sostenere l’iniziativa. Alla fine, però, il consiglio comunale non ha considerato il nome diper la massima onorificenza assegnata dal capoluogo lombardo. Il fatto che a Palazzo Marino il centrosinistra sia maggioranza ha provocato le proteste dei proponenti che avevano accusato il Pd di voler “appropriarsi della figura di Enrico, mettendone gli occhi sulla tessera senza mettere in pratica nulla della sua lezione, ma limitandosi a sventolarloun“.Critiche alle quali ha replicato Beatrice Uguccioni, capogruppo dei dem in consiglio comunale.