Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 22 novembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di222024. Ariete Risveglio con Sole in Sagittario: inizia una nuova avventura di vita, bella. Avrete le occasioni che volete per raggiungere i vostri obiettivi, iniziate oggi stesso. Mercurio rinvigorito da Marte e Sole movimenta piacevolmente gli incontri e confronti, Luna aggiunge un pizzico di fortuna. Pianeti positivi per affrontare le piccole cose della vita quotidiana. Su questo dovete cominciare a lavorare, iniziando subito questa mattina per arrivare a una situazione molto sicura, ad inizio dicembre. Toro Luna in aspetto critico può avere effetto sulle persone che vivono chiuse in se stesse e non riescono a comunicare con gli altri, oppure può darsi che chiedano più amore di quanto gli altri possano dare.