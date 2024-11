Giornalettismo.com - L’Alcolock è “un’invenzione” italiana?

L’Italia non è l’unico Paese europeo a disporre, per legge, l’obbligo – destinato solamente ad alcune persone – di installare sulla propria automobile e utilizzare (come vincolo alla possibilità di accendere il motore e guidare) un dispositivo Alcolock. Infatti, di questo strumento si parla anche all’interno di un Regolamento europeo datato 2019, quello dedicato ai “Requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada”. LEGGI ANCHE > Col nuovo Codice della strada arriva il dispositivo Alcolock Parliamo, di fatto, di quel Regolamento UE (il 2019/2144) – che ha aggiornato le normative precedenti – che si è occupato di redigere dei paletti per la predisposizione delle nuove vetture (per omologazione o di nuova immatricolazione) ai sistemi ADAS (Advanced driver-assistance system) obbligatori.