Formiche.net - La ripartenza del nucleare in Italia. Chi ci sarà alla sesta edizione di iWeek

valorizzazione, al ruolo delle Big tech, una nuova vita per i siti nucleari. A Roma, a Palazzo Altieri nella sede di Banca Finnat Euramerica, il 26 novembre si terrà la VIdidal titolo “Dformazione all’industria, ladelin”. Un appuntamento quindi con il mondo delle imprese, dell’istruzione, dell’energia e della politica.L’evento inizierà alle 9 e verrà dedicato ampio spazio proprio al tema della nuova vita dei siti nucleari, dove oggi si trovano le centrali in via di smantellamento.Questi siti sono parte della rete nazionale per la produzione energetica inserita a sua volta nel network delle telecomunicazioni. Le centrali insistono su terreni in rilievo che li pongono al riparo da eventi alluvionali, hanno caratteristiche di massima sicurezza, si trovano lungo dorsali di rete e godono di una no fly zone.